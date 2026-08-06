Над Воронежской областью за ночь сбили 57 беспилотников
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 57 беспилотников над регионом за ночь.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и нет", - написал он.
В Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов.
Кроме того, в одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий.
Семь минут спустя Гусев сообщил об объявлении ракетной опасности в регионе.