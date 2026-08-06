Мишустин поручил разработать "дорожную карту" по развитию технологий

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 27 октября подготовить и внести в правительство "дорожную карту" по разработке планов развития технологий, сообщает пресс-служба правительства. Поручение дано после стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием, состоявшейся 23 июня.

Документ будет включать согласованную информацию об ответственных ведомствах, технологиях, сроках их разработки и необходимых ресурсах. "Дорожную карту" разработают Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс, Российская академия наук, "Роскосмос" и "Росатом".

"Для обеспечения системной работы в этом направлении Минобрнауки совместно с заинтересованными органами власти и организациями подготовит проект порядка формирования приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий, учитывающего сроки разработки прогноза научно-технологического развития России", - отмечается в сообщении.

Документ должен быть представлен на рассмотрение комиссии по научно-технологическому развитию России до 12 апреля 2027 года. Промежуточный доклад - до 30 октября.

"Также планируется создать дополнительные условия для привлечения финансирования в сферу инновационных разработок. В связи с этим будет доработан план мероприятий, необходимых для достижения национальной цели, предусматривающей увеличение к 2030 году затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса не менее чем в 2 раза", - сказали в пресс-службе.

Обеспечить утверждение такого плана и его реализацию поручено Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторгу, Минфину, Минтрансу и Российской академии наук. О результатах нужно доложить в кабмин до 25 ноября 2030 года с предоставлением промежуточных докладов ежегодно до 23 ноября.

Параллельно продолжится работа по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Минфину и Минобрнауки поручено до 7 декабря обеспечить ее интеграцию с "Электронным бюджетом" для передачи сведений об утвержденных обоснованиях бюджетных ассигнований по государственным заданиям на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Также должен быть обеспечен поэтапный переход к предоставлению с использованием единой системы действующих мер налоговой поддержки на проведение научных исследований и разработок. Соответствующее поручение дано Минобрнауки, Минфину, Минэкономразвития и ФНС.

Кроме того, Минобрнауки, Минэкономразвития, Роспатентом и Минцифры к 25 ноября будет проработан механизм, обеспечивающий возможность обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта на данных единой системы с учётом необходимости защиты интеллектуальной собственности.

"До 12 октября будут подготовлены и представлены в правительство предложения по внесению ряда изменений в действующее законодательство. Речь идёт о возложении ответственности на Минобрнауки за организацию работы по мониторингу, обеспечению контроля качества, непротиворечивости и прослеживаемости данных и нормативно-справочной информации в единой системе",- говорится в сообщении.

Также планируется закрепить в законодательстве обязательства для всех заказчиков работ по проверке и верификации сведений, вносимых исполнителями в систему. Выполнять это поручение будет Минобрнауки совместно с заинтересованными органами власти и организациями.

Отдельный блок поручений главы правительства направлен на развитие одного из отраслевых сегментов системы - медицинской науки. В частности, главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим финансирование медицинских разработок, поставлена задача завершить работу по внесению в единую систему сведений о прикладных научных исследованиях и разработках 2026 года, обеспечить подтверждение соответствия научных проектов критериям отнесения к критическим и сквозным технологиям, внеся соответствующие данные в систему, и подтверждение соответствия заказываемых работ отраслевым приоритетам медицинской науки.