В Нижегородской области четверо пострадали из-за попадания обломков БПЛА в квартиру

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в ходе отражения ночной атаки БПЛА пострадали четверо, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью силы ПВО и РЭБ отразили атаку БПЛА в Нижегородской области. В результате радиоподавления один аппарат врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых - ребенок", - написал он.

Всем быстро оказали медицинскую помощь, угрозы их жизням и здоровью нет. Пожар потушили.

"По предварительным данным, других последствий нет, на месте работают специалисты", - добавил он и пообещал помочь тем, чье жилье получило повреждения.