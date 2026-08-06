Нижегородский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, аэропорт Ярославля закрыт

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщается в ночь на четверг в канале Росавиации в Max.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - предупредили в агентстве.

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.