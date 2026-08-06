Белгородский власти сообщили о 17 пострадавших от атак за сутки

В регионе нейтрализовано около 220 БПЛА

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Белгородскую область за минувшие сутки атаковали 105 раз, ранены 17 человек, были нейтрализованы 219 беспилотников, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Ударам подверглись 17 муниципалитетов, в том числе Белгород. Шуваев упомянул 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также 14 сбросов взрывных устройств с БПЛА. 219 БПЛА были сбиты и подавлены расчетами ПВО и спецподразделениями.

"В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 17 человек. Десять из них госпитализированы", - проинформировал глава региона.

По данным оперативного штаба Белгородской области, в среду в детскую областную клиническую больницу госпитализирован мальчик 13 лет с акубаротравмой, полученной при обстреле села Красный Куток Борисовского округа 31 июля.

В селе Толоконное Белгородского округа мужчина пострадал при атаке дрона 4 августа. Он самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода, где у него диагностировали минно-взрывную травму. "Состояние пострадавшего удовлетворительное, от предложенной госпитализации мужчина отказался и был отпущен на амбулаторное лечение", - информирует оперштаб.

Всего, по данным оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак последствия зафиксированы в 80 населенных пунктах региона. Повреждены 21 частный жилой дом, один из которых разрушен, три многоквартирных дома, в том числе одна квартира, 36 легковых и грузовых автомобилей, семь из которых разрушены или сгорели, трактор, административное здание, пять коммерческих и два социальных объекта, здания девяти предприятий, ЛЭП, надворные и хозпостройки.