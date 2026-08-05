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Белгородский оперштаб сообщил о еще троих пострадавших от БПЛА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще три человека пострадали в этот день от атак БПЛА, сообщил региональный оперштаб.

"В городе Шебекино при ударе беспилотника по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Второй дрон ударил по территории предприятия в Шебекине, там повреждено оборудование и остекление. Еще один дрон повредил грузовой автомобиль.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина. С мелкими осколочными ранениями тела госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены фасад, остекление, линия электропередачи и два легковых автомобиля.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА на предприятие ранен мужчина. Врачи скорой помощи диагностировали у него минно-взрывную травму, лечиться он будет амбулаторно. На предприятии повреждения получили здание, кровля, ворота и автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа беспилотник ударил по территории предприятия, вследствие чего повреждены фасад здания и окна. В поселке Дубовое FPV-дрон атаковал здание предприятия. Повреждены фасад и остекление. В селе Ясные Зори дрон ударил по административному зданию, в результате чего повреждена крыша.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородский округ Белгородская область
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