В Белгородской области в результате ударов БПЛА пострадали еще два человека

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще два человека ранены в результате ударов БПЛА, сообщил оперштаб региона.

"В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА на территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями лица и голени бойцы теробороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате взрыва беспилотника около автомобиля ранение получила женщина. Муж привез ее с осколочными ранениями предплечья и головы в Октябрьскую райбольницу. Оттуда ее на скорой помощи перевезли в Белгород.

В Шебекине беспилотники атаковали территорию предприятия, там повреждения получили три автомобиля. При повторном ударе была пробита крыша здания.