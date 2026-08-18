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Большой противолодочный корабль принял участие в учении в Японском море

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел противолодочное учение в Японском море, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"Экипаж БПК "Адмирал Пантелеев", на переходе морем, отработал задачи по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

В учении принял участие также вертолет Ка-27пл морской авиации ТОФ. Вместе с кораблем они обнаружили субмарину условного противника, которая пыталась уйти от преследования. Экипаж корабля установил контакт с подлодкой, а потом атаковал условную цель условными торпедами.

В роли "вражеской" субмарины выступила дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота проекта "Варшавянка". Ее экипаж отработал преодоление противолодочного рубежа и уход от преследования.

Ка-27 ТОФ Адмирал Пантелеев
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