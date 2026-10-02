Еще пять российских аэропортов приостановили обслуживание рейсов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Оренбурга, Нижнекамска и Чебоксар, сообщили в пятницу в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Ранее в пятницу аналогичные меры были введены в аэропортах Самары, Ульяновска, Сочи, Пензы, Саратова, Волгограда. Аэропорт Нижнего Новгорода и столичный Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.