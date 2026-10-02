Более 110 БПЛА сбили за сутки в Ростовской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области отражают воздушную атаку, за сутки в регионе уничтожено свыше 110 беспилотников, сообщил утром в пятницу губернатор Юрий Слюсарь.

В своем канале в Мах он уточнил, что дроны ликвидированы в городе Каменске-Шахтинском и девяти районах области: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Советском (сельский), Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском и Боковском.

В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, отметил Слюсарь.

В Шолоховском районе потушен лесной пожар, возникший в результате падения БПЛА. Также никто не пострадал.