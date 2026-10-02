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Пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде из-за БПЛА, есть пострадавший

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде в результате атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, пожар локализован, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда", - приводятся слова Бочарова в Мах-канале администрации региона.

Там уточняется, что есть один пострадавший, он госпитализирован.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Бочаров Волгоградская область Волгоград
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