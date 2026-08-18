Площадь природных пожаров превысила в ЯНАО 106 тыс. га

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе возникло 14 новых природных пожаров, площадь возгораний превысила 106 тыс. га, сообщает департамент гражданской защиты региона.

"По состоянию на 8:30 18 августа в округе действует 91 природный пожар (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 106128,5 гектаров", - говорится в сообщении.

В тушении огня участвует 1041 человек и вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

В свою очередь ФБУ "Авиалесоохрана" информирует, что наземная техника привлечена к тушению только единичных пожаров из-за невозможности доставки на большинство очагов. Всего работает 15 единиц. Основной объем работ по прокладке минерализованных полос, прямому тушению огня по кромке выполняется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг и ранцевых лесных огнетушителей.

"Погодные условия для борьбы с огнем тяжелые, помощи от природы не ожидается. До 21 августа осадки не ожидаются. Температура воздуха - плюс 22-27 градусов. Ветер до 9 м/c (около 40 км/ч). Кроме этого, лесные территории в регионе покрыты очень толстым слоем белого оленьего мха (лишайник ягель), который сильно высох практически на всю глубину из-за дефицита влаги, превратившись в сверхпроводник огня", - говорится в сообщении.

Накануне в ЯНАО действовали 77 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы) на площади 97 тыс. 346,5 гектаров.

Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

Причина сложившейся обстановки - высокая грозовая активность и малое количество осадков.

Режим ЧС в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа повторно введен с 28 июля.