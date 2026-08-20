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В ЕК заявили о непрерывном обсуждении с Украиной заказов на вооружения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Процессом формирования заказов на вооружения для Киева в Евросоюзе управляет Украина, и в настоящее время идут обсуждения этих запросов на разных уровнях, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Уйвари.

"На данный момент мы выделили 8,5 млрд евро на оборонные цели (для Украины в рамках кредита в 90 млрд евро - ИФ). Эти деньги в основном предназначены для ракет, беспилотников и истребителей. (...) Почему? Потому что именно это запросила Украина (...). Этот процесс возглавляет Украина. Задача Украины - определить, какие средства ей необходимы, а затем осуществить дальнейшие шаги и провести распределение средств", - сказал он.

"До сих пор основное внимание уделялось ракетам, беспилотникам и истребителям. Но в будущем у Украины есть возможность составить так называемый производственный план. По сути, это список обозначенной Украиной продукции, которая необходима на поле боя", - добавил представитель ЕК.

По его словам, продолжаются многочисленные дискуссии между ЕК и Украиной, "в том числе на политическом и техническом уровне".

"За последние пару недель не было перерыва, так что мы уже рассматриваем некоторые из этих запросов, и как только их одобрим, мы сообщим об этом", - сказал Уйвари.

Украина Евросоюз Еврокомиссия Балаш Уйвари
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