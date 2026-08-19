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В МИД РФ предостерегли от игнорирования "Хезболлы" в ходе диалога Израиля и Ливана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Попытки игнорировать "Хезболлу" могут привести к резкой дестабилизации и рецидиву в Ливане, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) Александр Кинщак.

"С самого начала очередного витка конфликта в Ливане мы последовательно призываем к остановке боевых действий и скорейшему переводу ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, в том числе, в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции 1701 СБ ООН, в которой чётко прописаны обязательства сторон", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он отметил, что российская сторона доводит эту принципиальную позицию до всех вовлечённых сторон, в первую очередь, до Израиля и "Хезболлы".

"Убеждены, что в ходе запущенного прямого диалога между Западным Иерусалимом и Бейрутом принципиальные для Ливана решения должны приниматься на основе консенсуса среди основных политических сил Страны кедров (Ливана - ИФ), к которым, безусловно, относится и "Хезболла". Связанные с ней министры и депутаты представляют интересы значительной части населения Ливана в правительстве и парламенте страны", - отметил Кинщак.

Он подчеркнул: "Попытки нарочитого игнорирования этого влиятельного движения могут привести к резкой дестабилизации и без того непростой внутриполитической ситуации, обострению межконфессиональных противоречий и даже рецидиву гражданского конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Ливан МИД Хезболла Александр Кинщак
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