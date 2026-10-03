Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар беспилотниками по Северному мосту в Киеве, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Киеве - Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ", - сообщило министерство.

2 октября российские военные заявили об ударе в Киеве по автомобильно-железнодорожному мосту через реку Днепр.