Поиск

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар беспилотниками по Северному мосту в Киеве, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Киеве - Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ", - сообщило министерство.

2 октября российские военные заявили об ударе в Киеве по автомобильно-железнодорожному мосту через реку Днепр.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2026 года Военная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синусоида китайской внешней политики

 Синусоида китайской внешней политики

Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

 Минобороны России заявило об ударе по Северному мосту в Киеве

Что случилось этой ночью: суббота, 3 октября

Советники Трампа обсудили ситуации вокруг Ирана и Йемена на совещании в Кэмп-Дэвиде

Пилот рейса Flydubai признался, что хотел разбить самолет в Израиле

В Иране заявили о технологических "сюрпризах" для США в случае нового нападения

Трамп надеется скоро начать заполнять стратегические нефтяные запасы США

 Трамп надеется скоро начать заполнять стратегические нефтяные запасы США

Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

 Нефтяной танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива

 Трамп заявил, что не будет вводить запрет на экспорт дизтоплива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12056 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3823 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов