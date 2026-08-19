Китай поддержал заявление Лаврова относительно Японии и Курильских островов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Пекине согласны с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в соответствии с Уставом ООН Япония является побежденным государством во второй мировой войне, сообщает сайт китайского МИД.

"Китайская сторона согласна с соответствующими заявлениями министра иностранных дел Лаврова. "Статья о вражеских государствах" является важным положением Устава ООН", - сказал на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По словам Линь Цзяня, "международному сообществу необходимо напомнить японской стороне, что такие документы, имеющие силу международного права, как Каирская декларация, Потсдамская декларация и Акт о капитуляции Японии, четко определили международные обязательства Японии как побежденного государства".

Он подчеркнул, что перечисленные документы "составляют важную основу послевоенного международного порядка, а также являются политической и правовой предпосылкой возвращения Японии в международное сообщество".

"Нынешнее правительство Санаэ Такаити уклоняется от разговоров об исторических преступлениях Японии. Оно не только не занимается рефлексией, но и всеми способами пытается приукрасить и обелить прошлое, стремится отказаться от пацифизма, выйти за рамки конституции Японии, а также международных и внутренних правовых ограничений, и намерено ускорить ремилитаризацию", - сказал Линь Цзянь.

"Это является открытым вызовом послевоенному международному порядку и открытой провокацией против международного мира и справедливости", - добавил представитель МИД КНР.

"Все миролюбивые страны мира должны совместно противостоять этим опасным тенденциям японских правых сил и предотвращать их, вместе защищать итоги победы во второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также не допустить повторения исторических трагедий", - сказал дипломат.

Ранее на этой неделе Лавров заявил, что официальный Токио перешел черту приличий, вызвав в МИД страны российского посла из-за посещения президентом России Владимиром Путиным Курильских островов.

Он напомнил, что, "присоединившись к ООН, подписав и ратифицировав Устав ООН, Япония признает принципы этого устава во всей их полноте и во всей их взаимосвязи". "Я очень надеюсь, что устав был полностью прочитан перед его ратификацией японскими соседями, и что они прочитали также статью 7, которая гласит: "Настоящий устав подтверждает юридическую силу действий, предпринятых соответствующими правительствами в отношении любого государства, которое в течении второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий устав", - сказал министр.