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В Токио недовольны тем, как на предложенной странами Африки карте мира изображены Курилы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Японские власти выразили протест в связи с тем, что на новой карте мира, которую предложили страны Африки для уточнения размеров континентов, Курильские острова входят в состав РФ, сообщает в четверг The Guardian.

"Мы направили по дипломатическим каналам протест администраторам сайта с картой и потребовали скорректировать содержание", - приводит газета слова генсека кабмина Японии Минору Кихара, сказанные журналистам.

По его словам, японские власти хотят предотвратить распространение неправильных, по мнению Токио, описаний государственной принадлежности территорий и географических названий.

В минувшую пятницу Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициативу африканских стран внести изменения в изображения мира на картах; за соответствующую резолюцию проголосовали 164 страны, кроме США. Япония также поддержала тогда резолюцию.

На новом варианте карты Африка выглядит крупнее, чем раньше, а Северная Америка и Европе - меньше, напоминает газета.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Курильские острова Япония Африка ООН
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