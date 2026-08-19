Погиб один из альпинистов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Альпинист из Санкт-Петербурга не выжил, попав под камнепад при прохождении маршрута в горах Кабардино-Балкарии, еще двое получили травмы, сообщает следственное управление СКР по республике в среду.

СКР начал доследственную проверку.

В свою очередь прокуратура Кабардино-Балкарии информирует, что контролирует установление обстоятельств происшествия с туристами в Черекском районе.

Ранее сообщалось, что группа из трех туристов из Санкт-Петербурга 19 августа попала под камнепад на высоте 2300 метров на пике "20 лет ВЛКСМ" в Кабардино-Балкарии. В результате камнепада они получили травмы разной степени тяжести.

На помощь к пострадавшим вышли 16 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.