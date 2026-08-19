РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в среду из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь", - сообщили в военном ведомстве в среду.

В сообщении уточняется, что с российскими военнослужащими работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В военном ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - заявили в ведомстве.