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Замглавы МИД РФ Борисенко обсудил с послом Омана ситуацию в зоне Персидского залива

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко принял посла Султаната Оман в Москве Хамуда Бен Салема Аль Тувайха, сообщил в среду МИД РФ.

"В ходе беседы проведен обмен мнениями по ситуации в зоне Персидского залива с акцентом на необходимость скорейшего поиска взаимоприемлемых развязок политико-дипломатическим путем на основе международного права и при учете законных интересов всех стран региона. Подтверждена обоюдная принципиальная позиция в пользу важности обеспечения свободы и безопасности международного судоходства", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, "обсуждались актуальные вопросы традиционно дружественных отношений между Россией и Оманом, включая поддержание активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях".

Встреча состоялась про просьбе оманского дипломата, добавили в МИД.

МИД РФ Оман Георгий Борисенко Персидский залив
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