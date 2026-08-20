В Омане призвали добиваться прочного мира ради безопасности в Ормузском проливе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Безопасность Ормузского пролива может быть обеспечена только при достижении прочного мира, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотеги, пишет газета "Аль-Баян".

Министр выразил уверенность, что долгосрочная безопасность в Ормузском проливе требует постоянного мира в регионе, и выступил против дальнейшей эскалации или конфликта.

Ранее Иран заявил, что соглашение с Оманом о новых судоходных маршрутах через Ормузский пролив находится на завершающей стадии согласования.