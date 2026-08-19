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Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о погибшем и двух пострадавших от ударов украинских дронов по автомобилям в Грайворонском округе в среду.

"В Грайворонском округе на трассе Ломное - Ивановская Лисица FPV-дрон нанёс удар по легковому автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. (...) Мужчину с осколочными ранениями спины и ног госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Сам автомобиль также поврежден", - говорится в сообщении.

В результате еще одной атаки дрона на этой же трассе пострадала женщина. "С осколочными ранениями плеча, бедра и коленного сустава её госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода, транспортное средство получило повреждения", - информирует оперштаб.

Кроме того, в селе Дорогощь Грайворонского округа от удара двух беспилотников пострадали четыре частных дома. В городе Грайвороне дрон атаковал частный дом и гараж: повреждены фронтон, дверь, кровля, окна и фасад.

По данным оперштаба, в городе Шебекино при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль. От еще одного удара дрона повреждения получили кровля, остекление коммерческого объекта и три легковых автомобиля. Очередной беспилотник атаковал дачный дом - произошло возгорание, повреждена крыша.

В селе Овчинниково Валуйского округа из-за атаки БПЛА загорелся полуприцеп грузового автомобиля.

В Ракитянском округе на трассе Ракитное - Бобрава после атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект. В селе Ворсклица от удара FPV-дрона повреждения получил легковой автомобиль.

В селе Головино Белгородского округа при детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Отрадное в результате атаки дрона получил повреждения легковой автомобиль, а в селе Ясные Зори от удара беспилотника - грузовой.

В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал частный дом - повреждено остекление.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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