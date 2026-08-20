Житель Белгородской области ранен в результате атаки FPV-дрона на грузовик

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В поселке Пролетарский Ракитянского округа мужчину ранило в результате атаки FPV-дрона на грузовик, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

"Мужчине со слепыми осколочными ранениями оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ. Для продолжения лечения он будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении.

Второй беспилотник повредил в поселке объект инфраструктуры.

В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара беспилотника загорелась кровля социального объекта, пожар потушили. В здании повреждено остекление.

В поселке Красная Яруга в результате атак дронов выбиты окна коммерческого объекта и повреждены две машины.

В Шебекине FPV-дрон взорвался на предприятии, там выбило окна административного здания и посекло полуприцеп грузового автомобиля.