"Росатом" ведет переговоры о строительстве энергоблоков с 15 странами

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с 15 странами сооружение атомных энергоблоков, сообщил глава компании Алексей Лихачев на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

"Мы работаем над дальнейшим расширением нашего зарубежного присутствия. Уже имеем подписанные договоренности на строительство еще 17 энергоблоков в шести странах, последний пример - это подписание соответствующего межправительственного соглашения с Вьетнамом. Кроме того, еще с 15 странами ведем переговоры", - рассказал он.

Топ-менеджер также рассказал, что в Казахстане на площадке строительства двух энергоблоков ВВЭР-1200 практически завершены изыскания.

В настоящий момент "Росатом" строит за рубежом 28 энергоблоков разных мощностей в девяти странах. Весной Лихачев сообщал журналистам, что целевое состояние портфеля заказов в районе $200 млрд компанию "вполне себе устраивает для планового, системного такого прогноза наших работ". Тогда, до подписания нового соглашения с Вьетнамом, портфель составлял $206-208 млрд.

По итогам прошлого года объем зарубежной выручки российской госкорпорации составил $17,2 млрд.