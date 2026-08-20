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МИД РФ ожидает подписания "солидного пакета" коммерческих контрактов на саммите "Россия-Африка"

Повестку дня саммита намечено сфокусировать на вопросах экономики

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В ходе намеченного на осень саммита "РФ-Африка" планируется подписать солидный пакет межгосударственных документов и коммерческих контрактов, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время ведется активная подготовка к третьему саммиту "Россия-Африка", который состоится, напомню, в Москве и, я думаю, станет главным событием наших отношений в текущем году. Приглашены главы государств и правительств всех африканских стран, также руководители исполнительных структур региональных интеграционных объединений континента", - сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что с учетом "обоюдной заинтересованности в наращивании торгового и инвестиционного сотрудничества планируем сфокусировать повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне на вопросах экономики".

"В данной сфере у нас имеется огромный потенциал, который пока реализуется не полностью, что всеми признается. Ключевые приоритеты также определены: сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, развитие независимых платежных систем, продовольственная безопасность, цифровизация, в том числе, внедрение искусственного интеллекта", - сказала она.

Захарова отметила, что "на полях" саммита будет организован экономический и гуманитарный форумы, программа которых предусматривает проведение тематических сессий и выставочный сегмент. На них участники смогут предметно обсудить широкий круг вопросов, включая укрепление российско-африканских связей в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также научно-техническое, культурное сотрудничество.

"Ожидаем, что в ходе мероприятия будет подписан солидный пакет межгосударственных документов и коммерческих контрактов. Ну и, конечно, с удовлетворением отмечаем значительный интерес партнеров к предстоящему мероприятию. Многие африканские столицы уже подтвердили участие в саммите, заявляют о намерении направить в Москву представителей делегаций, включающих руководство государственных структур, ну и, конечно, бизнесменов", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула: "И сомнений нет никаких, что третий саммит Россия-Африки пройдет на высоком организационном уровне, придаст мощный импульс дальнейшему развитию российско-африканского партнерства по всем направлениям".

МИД РФ Африка
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