МИД РФ заявил, что инициатива восстановления дипотношений с Грузией должна исходить от Тбилиси

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия открыта к возможности восстановления дипломатических отношений с Грузией, однако сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"От Грузии должна исходить инициатива восстановления дипломатического общения. И мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако на сегодня данный вопрос в повестке дня не стоит", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что "отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией - это часть трагического наследия экс-президента страны Михаила Саакашвили".

"Что касается заключения Тбилиси соглашений о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, то давно призываем Грузию к этому и ожидаем, что грузинская сторона признает новые геополитические реалии в Закавказье и в ближайшем будущем приступит к практической работе по выработке указанных документов и их подписанию. Такие юридические обязательства станут надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года", - добавила Захарова.