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Более 120 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за энергоаварии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии произошли в 147 населенных пунктах четырех районов Дагестана из-за аварии на подстанции, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике в четверг.

"Всего в зону отключения электроснабжения попали 147 населенных пунктов четырех муниципальных районов (Ахвахский, Цумадинский, Ботлихский, Гумбетовский) с населением 123 931 человек", - говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлекли три бригады электриков – 11 человек и три единицы техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – к 20:00 20 августа.

Дагестан МЧС
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