Прокуратура Волгоградской области опротестовала штраф охотнику за стрельбу по БПЛА

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области сообщила, что опротестовала административный штраф, назначенный местному жителю за стрельбу по беспилотнику, и пообещала восстановить его права.

По информации прокуратуры, пенсионер, находясь на территории частного дома, произвел несколько выстрелов по пролетавшему мимо БПЛА, пытаясь его сбить. Его привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.20.13 КоАП (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах) и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Он пытался обжаловать это решение, суд оставил его в силе.

"С учетом действия лица в условиях крайней необходимости прокуратура региона принесла протест на указанные судебные акты", - сообщило ведомство.

Житель села Волково 18 августа сообщил V1.ru, что ночью пролетавшие дроны мешали ему спать. Он сам позвонил по "112", сообщил о БПЛА и, не выключив телефон, выстрелил в пролетавший над ним дрон, а диспетчер, услышав стрельбу, направила к нему полицейских.