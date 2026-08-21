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Третий пострадавший при пожаре на стройплощадке в Омске умер в больнице

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В омской больнице скончался третий рабочий, получивший ожоги во время пожара в строящемся доме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"Накануне в реанимации, несмотря на все усилия врачей, скончался еще один пострадавший. У него было 80% ожогов", - сказал собеседник агентства.

В РоссииСемь человек остаются в реанимации после пожара на строящемся объекте в ОмскеЧитать подробнее

Он уточнил, что на данный момент в Омском региональном ожоговом центре остаются трое пострадавших.

"Все в удовлетворительном состоянии, стабильные, продолжают лечение в общем отделении. Им продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - отметил представитель регионального Минздрава.

Пожар на первом этаже строящегося дома в жилом комплексе "Кварталы Драверта" произошел утром в субботу 15 августа. По данным регионального ГУ МЧС России, предварительно причиной возгорания стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Открытое горение было ликвидировано на площади 1 тыс. кв. метров.

С места происшествия в медицинское учреждение было доставлено 11 рабочих - восемь из них в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Трех человек после осмотра отпустили домой.

Один из пострадавших скончался в минувшую субботу, о гибели второго в региональном министерстве сообщили в среду, 19 августа.

Также сообщалось, что во вторник по итогам телемедицинских консультаций омских врачей со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) было принято решение перевести двоих пострадавших (50 и 70% поражения тела) на лечение в Ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Пациентов планировалось эвакуировать авиабортом, организованным силами компании-застройщика.

По факту произошедшего региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проверка также проводится региональной прокуратурой.

Ранее в пресс-службе компании "Брусника" сообщили, что по факту произошедшего на стройобъекте пожара проводится внутренняя проверка. В организации добавили, что строительство дома продолжится после окончания следственных действий.

МЧС России Минздрав УК РФ
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