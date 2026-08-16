Семь человек остаются в реанимации после пожара на строящемся объекте в Омске

Один пострадавший скончался накануне

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Семь пострадавших во время пожара в строящемся здании продолжают оставаться в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"Смерть одного человека подтверждаем. Семь человек продолжают лечение в условиях реанимации", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что один из пострадавших - 39-летний рабочий - скончался накануне. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, возгорание на первом этаже строящегося здания на улице Шаронова произошло накануне.

По данным регионального ГУ МЧС России, предварительно причиной возгорания стала искра, попавшая на утеплитель во время сварочных работ. Загорелись строительные материалы. Открытое горение было ликвидировано на площади в 1 тыс. кв. м.

В региональном СУ СКР "Интерфаксу" сообщили, что с места происшествия в медицинское учреждение было доставлено 11 пострадавших, восемь из них в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Три человека после осмотра были отпущены домой.

Все пострадавшие работали на строящемся объекте.