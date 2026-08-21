Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 325 беспилотников ВСУ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 20:00 четверга до 8:00 по московскому времени пятницы перехватили и уничтожили 325 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Удмуртией, Краснодарским краем, Пермским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.