Более 3,5 млрд рублей выделено для энергокомплекса Белгородской и Курской областей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 3,5 млрд рублей на поддержание работы энергокомплекса Белгородской и Курской областей.

"Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-служб кабинета министров.

Финансирование необходимо для возмещения затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций, пояснили в правительстве. "Речь идёт в том числе о строительстве линии от подстанции "Обоянь" в Курской области до подстанции "Рудник" в Белгородской области с реконструкцией подстанции "Рудник".

Решение создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов", - отметили в пресс-службе.