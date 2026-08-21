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Более 3,5 млрд рублей выделено для энергокомплекса Белгородской и Курской областей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 3,5 млрд рублей на поддержание работы энергокомплекса Белгородской и Курской областей.

"Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-служб кабинета министров.

Финансирование необходимо для возмещения затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций, пояснили в правительстве. "Речь идёт в том числе о строительстве линии от подстанции "Обоянь" в Курской области до подстанции "Рудник" в Белгородской области с реконструкцией подстанции "Рудник".

Решение создаст условия для бесперебойной подачи электроэнергии в дома и квартиры граждан, а также в школы, детские сады, больницы и поликлиники двух приграничных регионов", - отметили в пресс-службе.

Правительство РФ Белгородская область Курская область
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