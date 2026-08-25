Калининградские таможенники предотвратили вывоз более сотни краснокнижных ящериц

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Женщина пыталась незаконно вывезти за границу 116 ящериц редкого вида через пункт пропуска Мамоново-2 в Калининградской области, сообщает Федеральная таможенная служба России во вторник.

Россиянка следовала в Польшу на автобусе.

Во время досмотра инспекторы обнаружили в подкладке куртки женщины холщовые мешочки, в каждом из которых находилось по 3-5 особей ящериц. Разрешительных документов на рептилий не было. Гражданка призналась, что везла рептилий в Германию за вознаграждение.

Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду ушастая круглоголовка, занесенному в Красную книгу России.

В отношении женщины возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Круглоголовки находятся под присмотром специалистов в местном центре помощи экзотическим животным.