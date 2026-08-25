Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донбасс входит в состав России и управление этим регионом не может осуществляться некой третьей стороной.

"В этом контексте я бы всё-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов РФ", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что возможным вариантом украинского урегулирования может стать создание буферной свободной экономической зоны на Донбассе под контролем третьей стороны.

Пресс-секретарь президента, комментируя это заявление Зеленского, а также заявление Киева о готовности обсуждать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на взаимной основе, отметил, что "естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях, в различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято".

"Поэтому я не хотел бы этого делать", - добавил Песков.