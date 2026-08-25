Песков не в курсе прибытия во Внуково американского военно-транспортного самолета

На этой неделе в Кремле встреч с представителями администрации США не планируется

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова нет информации по поводу прибытия во Внуково военно-транспортного самолета ВВС США.

"Нет, я не располагаю такой информацией", - сказал он на брифинге.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что утром 25 августа в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США, который прибыл из Риги, куда он прилетел два дня назад из США.

Также Песков сообщил, что на этой неделе в Кремле не планируется проведение встречи с представителями администрации США.