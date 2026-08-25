Кремль открыт для мирных способов урегулирования украинского конфликта

В отсутствие таких способов Россия продолжает СВО, сказал Дмитрий Песков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия остается открытой для мирных способов урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал он на брифинге, когда его попросили прокомментировать недавние высказывания президента Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Россия рассчитывает на победу в СВО.

"Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. Какими средствами - это будет зависеть от текущей ситуации", - сказал Песков.