В Кремле заявили, что российские дипломаты займутся случаем основателя ТГ-канала "Рыбарь"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты выяснят причины задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории и будут заниматься защитой его прав как гражданина России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав", - сказал Песков.

Ранее власти Черногории подтвердили задержание на территории страны администратора телеграм-канала "Рыбарь" Звинчука. В самом интернет-проекте заявили, что Звинчук находился в Черногории легально.

Черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан утром 9 октября в городе Рисан на побережье Которского залива. Вместе с ним задержаны его жена и еще трое сотрудников проекта. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания.