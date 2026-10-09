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В Кремле заявили, что российские дипломаты займутся случаем основателя ТГ-канала "Рыбарь"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты выяснят причины задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории и будут заниматься защитой его прав как гражданина России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав", - сказал Песков.

Ранее власти Черногории подтвердили задержание на территории страны администратора телеграм-канала "Рыбарь" Звинчука. В самом интернет-проекте заявили, что Звинчук находился в Черногории легально.

Черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан утром 9 октября в городе Рисан на побережье Которского залива. Вместе с ним задержаны его жена и еще трое сотрудников проекта. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания.

Дмитрий Песков Черногория Михаил Звинчук Рыбарь
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