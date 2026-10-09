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Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"

Медведев предупредил о потенциальной охоте на россиян после задержания основателя канала "Рыбарь"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне задержания в Черногории основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука заявил, что "теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд" из граждан США и европейских стран для обмена на россиян.

В РоссииПосольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"Читать подробнее

Соответствующую идею он изложил в своем канале в телеграме.

Медведев также выразил мнение, что зря российские граждане ездят в Европу, пусть даже с добрыми намерениями и важными целями.

"Потенциально на всех (подчеркиваю - на всех) россиян объявлена охота", - добавил он.

Ранее в пятницу черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан утром 9 октября в городе Рисан на побережье Которского залива. Вместе с ним задержаны его жена и ещё трое сотрудников проекта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "Интерфаксу", что посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания.

Дмитрий Медведев Черногория МИД Рыбарь Михаил Звинчук
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