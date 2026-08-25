В Запорожской области за сутки в результате ударов пострадали шестеро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Запорожской области за последние сутк в результате атак были ранены шесть человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Мелитополе ранены двое сотрудников МЧС по региону, которых украинский дрон атаковал в момент тушения пожара.

В селе Луговое при обстреле пострадала женщина, в Васильевке - мужчина. Около Приморска вследствие удара дрона по гражданскому грузовику ранения получил мужчина. Около Вишневого беспилотник атаковал легковую машину, ранен мужчина.