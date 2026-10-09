Основателя ТГ-канала "Рыбарь" выдворят из Черногории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука и нескольких причастных лиц выдворят из Черногории, сообщили Vijesti со ссылкой на управление полиции.

Ордеры на выдворение изданы также на имя жены Звинчука Валерии и в отношении Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

"Сотрудники Управления полиции совместно с Агентством национальной безопасности и при поддержке международных партнеров провели целенаправленную скоординированную операцию, направленную на предотвращение, выявление и нейтрализацию незаконной деятельности на территории Черногории", - сообщили в полиции.

Ранее власти Черногории подтвердили задержание на территории страны администратора телеграм-канала "Рыбарь". В самом интернет-проекте заявили, что Звинчук находился на территории Черногории легально.

Российские дипломаты выяснят причины задержания Звинчука в Черногории и будут заниматься защитой его прав как гражданина России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.