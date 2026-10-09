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В России в сентябре бензин подорожал на 0,99%, дизтопливо подешевело на 1,9%

По сравнению с сентябрем 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 22,71%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в сентябре 2026 года чуть ускорили рост, увеличившись относительно предыдущего месяца на 0,99%, после повышения на 0,76% в августе, сообщил Росстат.

До этого цены на бензин 2026 года росли на 6,47% в июле и на 6,88% в июне, на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе. Перед этим в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они сократились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%. Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе.

Топливо автомобильный марки АИ-98 и выше подорожало в сентябре 2026 года на 1,6%, марки АИ-92 - на 1,1%, марки АИ-95 - на 0,9%.

По сравнению с сентябрем 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 22,71%.

Цены на дизельное топливо в сентябре 2026 года понизились на 1,9% после снижения на 4,6% в августе, скачка на 9,2% в июле, на 7,1% в июне, роста на 1,3% в мае, 0,5% в апреле, 0,4% в марте, 0,1% в феврале, 1,4% в январе, 0,8% в декабре 2025 года, 1,7% в ноябре, 2,1% в октябре, 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат бензин дизтопливо
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