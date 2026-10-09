Поиск

Инфляция в России в сентябре составила 0,35%, годовой показатель ускорился до 6,35%

В сентябре существенно подорожало обучение и проезд по железной дороге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в сентябре 2026 года составила 0,35% после сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле, 0,87% в июне, 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил Росстат.

За январь-сентябрь 2026 года цены выросли на 5,04%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-сентябрь цены поднялись на 4,29%).

Рост потребительских цен в сентябре 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,27%, а также превысил недельную динамику, которая указывала на рост цен в сентябре около 0,30%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. На конец июля годовая инфляция равнялась 5,98%, на конец июня - 6,02%, на конец мая - 5,31%, на конец апреля - 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Как сообщал Росстат, за первые 5 дней октября на фоне индексации тарифов ЖКХ потребительские цены выросли на 0,90%. Из данных за 5 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,13% с 6,35% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,22%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2026 года составил 100,49%, в годовом выражении - 105,47%.

Продовольственные товары в сентябре не изменились в цене (в годовом сравнении - поднялись на 5,05%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в сентябре на 4,24% (в годовом выражении - подорожала на 4,00%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,55% (в годовом сопоставлении цены выросли на 6,47%).

Услуги в сентябре стали дороже в среднем на 0,58% (в годовом выражении подорожали на 7,97%).

В сентябре значительно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: картофель - на 13,1%, капусту - на 12,7%, морковь - на 12,0%, лук и виноград - на 9,5%, свеклу - на 8,9%, яблоки - на 8,6%, огурцы - на 2,5%. При этом выросли в сентябре цены на помидоры - на 5,0%, апельсины - на 3,7% и бананы - на 2,3%.

Из рыбопродуктов и морепродуктов существенно в сентябре повысились цены на икру лососевых рыб - на 5,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 4,5%.

В группе мясопродуктов в сентябре подорожали мясо птицы - на 1,4%, кулинарные изделия из птицы - на 1,1%, свинину и печень птицы - на 1%.

Существенно в сентябре выросли цены на куриные яйца - на 8,6%, крупу гречневую - на 3,3%, пшено - на 2,1%, соль - на 1,7%.

Подешевел в сентябре сахарный песок - на 1,8%.

Цены на автомобильный бензин в сентябре поднялись на 1% (с начала года - на 22,7%), на дизтопливо снизились на 1,9%.

В сентябре в группе услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых: в Китай - на 23,8%, Египет - на 15,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 13,5%, Беларусь - на 2,6%, Турцию - на 0,5%. Снизились цены на поездки в страны Закавказья (на 7,6%) и отдельные страны Средней Азии (на 0,6%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха снизились цены на поездки на Черноморское побережье России (на 13,7%).

Среди услуг в системе образования выросли цены: на обучение в негосударственных (на 18,9%), государственных и муниципальных (на 12,3%) организациях высшего профессионального образования, среднего профессионального образования (на 10,1%), негосударственных общеобразовательных организациях (на 8,3%).

Среди услуг пассажирского транспорта выросла в сентябре стоимость проезда: в плацкартных вагонах скорых фирменных - на 17,7% и нефирменных - на 15%.

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября). Большинство экономистов при этом считает, что на конец 2026 года ключевая ставка будет на текущем уровне в 14%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.

Хроника 07 июня 2024 года – 09 октября 2026 года Инфляция в России
Банк России ЖКХ Минэкономразвития Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что в четверг через Ормузский пролив вывезли 28 млн баррелей нефти

В России в сентябре бензин подорожал на 0,99%, дизтопливо подешевело на 1,9%

Инфляция в России в сентябре составила 0,35%, годовой показатель ускорился до 6,35%

Минфин оценил дефицит бюджета за 9 месяцев в 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП

 Минфин оценил дефицит бюджета за 9 месяцев в 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП

"АвтоВАЗ" видит риски для продаж Lada в IV квартале на фоне паузы в господдержке

"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

 Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

 VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12197 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3867 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов