Инфляция в России в сентябре составила 0,35%, годовой показатель ускорился до 6,35%

В сентябре существенно подорожало обучение и проезд по железной дороге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в сентябре 2026 года составила 0,35% после сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле, 0,87% в июне, 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил Росстат.

За январь-сентябрь 2026 года цены выросли на 5,04%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-сентябрь цены поднялись на 4,29%).

Рост потребительских цен в сентябре 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,27%, а также превысил недельную динамику, которая указывала на рост цен в сентябре около 0,30%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2026 года ускорилась до 6,35% (аналитики ожидали замедления до 6,26%) с 6,33% на конец августа. На конец июля годовая инфляция равнялась 5,98%, на конец июня - 6,02%, на конец мая - 5,31%, на конец апреля - 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Как сообщал Росстат, за первые 5 дней октября на фоне индексации тарифов ЖКХ потребительские цены выросли на 0,90%. Из данных за 5 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,13% с 6,35% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,22%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2026 года составил 100,49%, в годовом выражении - 105,47%.

Продовольственные товары в сентябре не изменились в цене (в годовом сравнении - поднялись на 5,05%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в сентябре на 4,24% (в годовом выражении - подорожала на 4,00%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,55% (в годовом сопоставлении цены выросли на 6,47%).

Услуги в сентябре стали дороже в среднем на 0,58% (в годовом выражении подорожали на 7,97%).

В сентябре значительно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: картофель - на 13,1%, капусту - на 12,7%, морковь - на 12,0%, лук и виноград - на 9,5%, свеклу - на 8,9%, яблоки - на 8,6%, огурцы - на 2,5%. При этом выросли в сентябре цены на помидоры - на 5,0%, апельсины - на 3,7% и бананы - на 2,3%.

Из рыбопродуктов и морепродуктов существенно в сентябре повысились цены на икру лососевых рыб - на 5,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 4,5%.

В группе мясопродуктов в сентябре подорожали мясо птицы - на 1,4%, кулинарные изделия из птицы - на 1,1%, свинину и печень птицы - на 1%.

Существенно в сентябре выросли цены на куриные яйца - на 8,6%, крупу гречневую - на 3,3%, пшено - на 2,1%, соль - на 1,7%.

Подешевел в сентябре сахарный песок - на 1,8%.

Цены на автомобильный бензин в сентябре поднялись на 1% (с начала года - на 22,7%), на дизтопливо снизились на 1,9%.

В сентябре в группе услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых: в Китай - на 23,8%, Египет - на 15,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 13,5%, Беларусь - на 2,6%, Турцию - на 0,5%. Снизились цены на поездки в страны Закавказья (на 7,6%) и отдельные страны Средней Азии (на 0,6%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха снизились цены на поездки на Черноморское побережье России (на 13,7%).

Среди услуг в системе образования выросли цены: на обучение в негосударственных (на 18,9%), государственных и муниципальных (на 12,3%) организациях высшего профессионального образования, среднего профессионального образования (на 10,1%), негосударственных общеобразовательных организациях (на 8,3%).

Среди услуг пассажирского транспорта выросла в сентябре стоимость проезда: в плацкартных вагонах скорых фирменных - на 17,7% и нефирменных - на 15%.

Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября). Большинство экономистов при этом считает, что на конец 2026 года ключевая ставка будет на текущем уровне в 14%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.