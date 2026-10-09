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Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россиянам стало опасно посещать европейские страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал задержание в Черногории основателя ТГ-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука.

Песков отметил, что не знает обстоятельств, поскольку поступает разная информация, в том числе о цели пребывания, подсанкционности участников этого инцидента.

"Мы можем только сказать, что по Венской консульской конвенции страна обязана проинформировать наше консульское учреждение о задержании российских граждан, и, конечно же, наши дипломаты в любом случае будут обеспечивать соблюдение прав российских граждан", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, что бы он порекомендовал россиянам, особенно занимающимся публичной деятельностью и совершающим поездки в Европу, он сказал: "Ну, смотрите, это опасно. Это опасно. Тем, кто в санкциях, нужно отдавать себе отчет в том, что да, мы считаем эти санкции незаконными с точки зрения международного права, но в самих европейских странах или на пространстве ЕС нарушение санкций является уголовным преступлением".

Он отметил, что в связи с этим необходимо соизмерять все свои действия.

"И, конечно же, посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Черногория Европа Михаил Звинчук
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