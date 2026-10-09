Захарова сообщила, что сотрудники ТГ-канала "Рыбарь" в аэропорту ждут вылета из Черногории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Авторов телеграм-канала "Рыбарь" отпустили, они находятся в ожидании вылета в аэропорту, заявила журналистам представитель МИД России Мария Захарова.

"Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие", - сказала она.

Об их задержании стало известно ранее 9 октября. Затем управление полиции сообщило, что принято решение выдворить из страны основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его жену Валерию и нескольких причастных лиц - Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

"Сотрудники Управления полиции совместно с Агентством национальной безопасности и при поддержке международных партнеров провели целенаправленную скоординированную операцию, направленную на предотвращение, выявление и нейтрализацию незаконной деятельности на территории Черногории", - сообщили в полиции Черногории.