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В Белгородской области из-за атак БПЛА ранены еще трое

В Белгороде из-за взрыва FPV-дрона повреждена крыша многоквартирного дома

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате новых атак БПЛА были ранены еще три человека, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Волоконовка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями спины и грудной клетки бригада "скорой" транспортирует в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении. Машина повреждена.

В Валуйках при взрыве беспилотника женщина получила акубаротравму, ей оказана медицинская помощь. На месте атаки повреждены объект транспортной инфраструктуры и машина.

В селе Веселая Лопань Белгородского округа мужчина пострадал при детонации дрона на парковке коммерческого объекта. Его положили в больницу. На парковке повреждены два автомобиля.

В селе Грушевка Волоконовского округа от взрыва дрона пробита кровля административного здания.

В Белгороде при детонации FPV-дрона повреждена кровля многоквартирного дома.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона загорелся автомобиль, его потушили. В селе Купино Шебекинского округа в результате детонации дрона поврежден частный дом.

В селе Вознесеновка FPV-дрон ударил о дорожное полотно - осколками посекло автомобиль. Между селами Яблочково и Дмитриевка при атаке дрона повреждены кузов и стекла автомобиля. В селе Графовка от атаки FPV-дрона пробита кровля и посечён фасад социального объекта.

Ранее сообщалось, что в селе Тулянка Валуйского округа от атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали трое мужчин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Графовка Белгородская область Шебекино
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