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Военные РФ сообщили об ударах беспилотниками по двум судам в Черном море

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по двум судам в Черном море, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники для ВСУ Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по судну типа "танкер" в порту Южный в Одесской области и судну типа "сухогруз" в порту Одесса", - сообщили в министерстве.

"В результате ударов на судах возник пожар", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса ВСУ Черное море
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