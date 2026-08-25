Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Режим природной ЧС регионального характера объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте, следует из указа главы республики Сергея Аксенова, опубликованного на портале правительства региона.

"Отнести сложившуюся с 22 августа 2026 года ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера регионального уровня реагирования", - говорится в тексте указа.

Из документа следует, что границы зоны ЧС установлены в пределах территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

МВД по Крыму рекомендовано ограничить доступ граждан и транспорта в зону тушения лесного пожара, при необходимости скоординировать работу по регулированию движения в зоне ЧС. Руководить ликвидацией ЧС будет премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

О пожаре в лесу в горах Ялты стало известно 19 августа, первоначальная площадь пожара составляла 3,3 га. Возгорание находится в труднодоступной местности, воду к месту тушения подвозят мотоциклами и водовозками, тушить приходится ранцевыми огнетушителями.

К 21 августа площадь пожара возросла до 50 га. ГУ МЧС по Крыму сообщило, что огонь тушат более 500 человек и свыше 100 единиц техники. Более актуальные данные о площади возгорания и привлеченных к его ликвидации средствам не озвучивались.

Во вторник пресс-служба ведомства сообщила, что спасатели проливают лесную подстилку, работа ведется на крутых склонах ранцевыми огнетушителями, прокладываются рукавные линии по скальному массиву. Тушение осложняется ветровой нагрузкой и аномально жаркой погодой.