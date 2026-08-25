Дебальцево и Амвросиевка в ДНР обесточены после ударов по электроподстанциям

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате атак несколько городов Донецкой Народной Республики обесточены, в регионе вводятся веерные отключения света, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

"Атаки врага по нашим подстанциям не прекращаются. Сегодня ночью был нанесён очередной такой удар. В результате Дебальцево и Амвросиевка пока полностью обесточены, идёт восстановление сетей. Тяжёлая ситуация сложилась и в Мариуполе. Уже третью неделю из-за повреждения ряда подстанций в городе проходят веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении Черткова, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он уточнил, что "работы по устранению последствий не прекращаются, но из-за значительного объёма потребуют большего времени, как минимум до конца сентября. Что касается других городов и населённых пунктов республики, мы также вынуждены вводить режим веерных отключений".