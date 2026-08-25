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Военные РФ нанесли удары по судам с грузами военного назначения и инфраструктуре портов Южный и Черноморск

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение вторника нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены: в порту Южный - два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, в порту Южный также поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.

В Минобороны РФ заявили, что в порту Черноморск ударам подверглись резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинской армии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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