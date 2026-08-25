Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Петербурге

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль и автобус во вторник столкнулись в Курортном районе Санкт-Петербурга, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

Пострадали пять человек. Состояние пострадавших уточняется.

По данным главка МЧС, ДТП произошло около 18:00 на 4-м км Кольцевой автодороги в Сестрорецке. Последствия ликвидируют 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Сестрорецк - город в составе Курортного района Санкт-Петербурга, расположенный на берегу Финского залива Балтийского моря.